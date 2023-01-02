شؤون فلسطينية

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس الأقصى ستشعل للمنطقة

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس الأقصى ستشعل للمنطقة
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي‎ فتوح إن مخططات وتهديدات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة إيتمار بن غفير بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك هي إشعال للمنطقة وتصب الزيت على النار، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا السلوك المنتهك لكل الأعراف والقوانين الدولية ولحرمة الأماكن المقدسة.

‎وأضاف فتوح، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، "ندعو شعبنا وشبابنا إلى النفير العام والرباط في المسجد الأقصى المبارك دفاعا عنه، في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم بن غفير".

‎ كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة قضيتنا وحق شعبنا في أرضه والدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدي على حرمتها وقدسيتها، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك.

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