شؤون فلسطينية

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه
رام الله - دنيا الوطن
ثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر قرار مجلس الشورى العُماني بتوسيع وتغليظ مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ليشمل مختلف المجالات.

وقال بحر خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس الشورى العُماني خالد المعولي :"إن هذا التوجه هو تعبير حقيقي عن إرادة الشعب العُماني، ويجسد أصالة المواقف التاريخية للسلطنة الداعمة للقضية الفلسطينية"، داعيًا مجلس الشورى العُماني لتبني هذا القرار لما يشكله من أهمية بالغة في معركة عزل الاحتلال ومقاطعته.

وأوضح بحر مخاطر التطبيع مع الاحتلال والذي يهدد مصالح الأمة، ويشكل بيئة مواتية للاحتلال الصهيوني لارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني والمقدسات.

من جهته؛ أكد رئيس مجلس الشورى العُماني على مواقف سلطنة عُمان الراسخة والثابتة من القضية الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية العادلة، موضحًا أن السلطنة والشعب العُماني يدرك خطورة التطبيع، وأن السلطنة ستعمل من أجل دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز مقاطعة الاحتلال.

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