شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، بإعدام اثنين خارج إطار القانون من مواطني بلدة كفر دان واليامون بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب محمد سامر حوشية (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر، والشاب فؤاد محمد عابد (25 عاماً) استشهد بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفردان بمحافظة جنين، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة.

وقال المركز إن إعدام الشابين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي تم خارج نطاق القانون، منوهاً أن هذا الفعل هو جريمة تعاقب عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى سلسلة الجرائم والإجراءات التعسفية والعنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المركز المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري والتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة قادة الجيش الإسرائيلي على هذه الجريمة، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

واستشهد الشابان، فجر الإثنين، وأصيب آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، الليلة، بلدة كفر دان غربي مدينة جنين، وهدمت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد، منفذي عملية الجلمة البطولية.

أخبار ذات صلة

عقب محادثة من نتنياهو.. بن غفير يتراجع عن عزمه اقتحام الأقصى

عقب محادثة من نتنياهو.. بن غفير يتراجع عن عزمه اقتحام الأقصى

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

البرلمان العربي يدين تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة

البرلمان العربي يدين تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة

جماهير غفيرة تشيّع الشهيدين عابد وحوشية

جماهير غفيرة تشيّع الشهيدين عابد وحوشية

حمادة: شعبنا ومقاومته لن يتركوا الأقصى وحيدًا أمام عدوان الاحتلال

حمادة: شعبنا ومقاومته لن يتركوا الأقصى وحيدًا أمام عدوان الاحتلال

&quot;الخارجية&quot;: ازدواجية المعايير الدولية تشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

حماس: تهديد &quot;بن غفير&quot; باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار

حماس: تهديد "بن غفير" باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

الرئيس دا سيلفا يؤكد للمالكي أن فلسطين يمكنها الاعتماد على البرازيل

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي يستنكر تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة والقدس

البرلمان العربي يستنكر تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة والقدس

الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا الشهر الماضي

22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا الشهر الماضي

الهباش: الإرهابي &quot;بن غفير&quot; يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

الهباش: الإرهابي "بن غفير" يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

منوعات

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

عربي

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

&quot;الخارجية&quot; تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية

"الخارجية" تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية