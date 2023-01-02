مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة برصاص قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الإنسان قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، بإعدام اثنين خارج إطار القانون من مواطني بلدة كفر دان واليامون بمحافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة.وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب محمد سامر حوشية (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر، والشاب فؤاد محمد عابد (25 عاماً) استشهد بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفردان بمحافظة جنين، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة.وقال المركز إن إعدام الشابين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي تم خارج نطاق القانون، منوهاً أن هذا الفعل هو جريمة تعاقب عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى سلسلة الجرائم والإجراءات التعسفية والعنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.ودعا المركز المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري والتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة قادة الجيش الإسرائيلي على هذه الجريمة، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.واستشهد الشابان، فجر الإثنين، وأصيب آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين بالضفة الغربية.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، الليلة، بلدة كفر دان غربي مدينة جنين، وهدمت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد، منفذي عملية الجلمة البطولية.