عقب محادثة من نتنياهو.. بن غفير يتراجع عن عزمه اقتحام الأقصى



وأضافوا أن بن غفير أكد لنتنياهو أنه يجب عدم الرضوخ لتهديدات (حماس) بعدم السكوت على اقتحام بن غفير للأقصى.







رام الله - دنيا الوطنتراجع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عن عزمه اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس خلال الأسبوع الجاري.وقال موقع (والا) الإسرائيلي إن هذا القرار جاء عقب محادثة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع بن غفير على خلفية نية الأخير اقتحام الأقصى.ونقل الموقع عن مقربين من بن غفير أنه لا يزال مصممًا على الاقتحام لكنه أجلها للأسابيع المقبلة، وزعموا أن نتنياهو لم يطلب منه الامتناع عن القيام بذلك.