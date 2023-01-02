دولي

تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي في تل آبيب

تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي في تل آبيب
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع أمني إسرائيلي انعقد أمس الأحد، في مقر (الكرياه) في تل أبيب.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، التقى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالنت مع رئيس الأركان المكلف اللواء هرتسي هاليفي في أول اجتماع عمل بينهما، مؤكدة أن الاجتماع انعقد في مكتب وزير الجيش في مبنى (الكيرياه).

وبينت أن الاجتماع ناقش التحديات الأمنية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في مختلف قطاعات العمليات، وتحدثا عن قضايا بناء القوة وعملها، مبينة أن هاليفي قدم لغالنت عددا من القضايا الرئيسية في المجالات العملياتية والاستخباراتية.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق غالنت مع هاليفي على استمرار الاتصال المباشر بينهما، فيما تمنى له التوفيق في التحضير لتوليه منصبه.

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