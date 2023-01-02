البرلمان العربي يدين تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأدان البرلمان العربي محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي، محذرا من خطورة تداعياتها ما ينذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.وطالب البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني بمدينة القدس المحتلة، في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.كما دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.وشدد البرلمان العربي على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.