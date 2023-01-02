رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 65 عسكرياً روسياً في قصف أوكراني بصواريخ "هايمارس" على مركز تجمع مؤقت للقوات في ماكييفكا بمنطقة دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا.كما أفادت في الحصيلة الأخيرة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، بمقتل أكثر من 70 "مرتزقاً أجنبياً" في دونيتسك وخاركيف.وأشارت إلى أنها أسقطت 15 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون.يذكر أن دونيتسك من بين أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها في العام الماضي، في إطار عمليتها العسكرية التي بدأتها في أواخر شباط/ فبراير 2022.