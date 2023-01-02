شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يستنكر تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة والقدس

البرلمان العربي يستنكر تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة والقدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تحدياً سافراً لقوانين المجتمع الدولي.

وحذر البرلمان العربي من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية والتي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع  في المنطقة.

وطالب البرلمان العربي في بيان له، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية وخاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

 كما دعا البرلمان العربى المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مشددا على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

&quot;الخارجية&quot;: ازدواجية المعايير الدولية تشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

حماس: تهديد &quot;بن غفير&quot; باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار

حماس: تهديد "بن غفير" باقتحام الأقصى يصب الزيت على النار

&quot;العربية الفلسطينية&quot; تنعى شهيدي جنين الشابين حوشية وعابد

"العربية الفلسطينية" تنعى شهيدي جنين الشابين حوشية وعابد

&quot;فدا&quot; يحذر من الخطورة البالغة بالسماح لبن غفير بتنفيذ مخططه باقتحام واستباحة المسجد الأقصى

"فدا" يحذر من الخطورة البالغة بالسماح لبن غفير بتنفيذ مخططه باقتحام واستباحة المسجد الأقصى

&quot;المطران&quot; حنّا: الحكومة الجديدة تكشف الوجه الحقيقي لتوجهات المجتمع الاسرائيلي السياسية

"المطران" حنّا: الحكومة الجديدة تكشف الوجه الحقيقي لتوجهات المجتمع الاسرائيلي السياسية

الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا الشهر الماضي

22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot; تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي جنين وتؤكد أن خيار المقاومة هو السبيل لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي يستنكر تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة والقدس

البرلمان العربي يستنكر تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة والقدس

الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا الشهر الماضي

22 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 51 وقتا الشهر الماضي

الهباش: الإرهابي &quot;بن غفير&quot; يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

الهباش: الإرهابي "بن غفير" يمثل الوجه العنصري والعدواني الحقيقي لحكومة الاحتلال

ناصر الدين: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية أي مساس بالأقصى

ناصر الدين: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية أي مساس بالأقصى

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

اشتية يدين جريمة الاحتلال في كفر دان ويدعو لتوفير الحماية لشعبنا

اشتية يدين جريمة الاحتلال في كفر دان ويدعو لتوفير الحماية لشعبنا

منوعات

بعد تصوير أسبوعين، تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين، تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

عربي

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

&quot;الخارجية&quot; تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية

"الخارجية" تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية