شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تنعى شهيدي جنين الشابين حوشية وعابد

"العربية الفلسطينية" تنعى شهيدي جنين الشابين حوشية وعابد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة العربية الفلسطينية شهيدي  جنين الشهيد محمد حوشيه " 22 عام "، والشهيد فؤاد عابد "25 عام" من قرية كفر دان غرب جنين،  الذين استشهدا فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، مؤكدة أن "دماء الشهداء تزيد من إصرارنا على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الاهداف التي آمنوا بها وقضوا في سبيل تحقيقها".

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، ان "جرائم الاحتلال المتواصلة في كافة مدن ومخيمات الوطن تتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية ورص الصفوف وشد الهمم لمواجهة عدوان الاحتلال الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا، *مهيبة بجماهير شعبنا الى المزيد من الالتحام مع العدو في كافة مناطق التماس واشعال الارض نارا تحت أقدامه، والتأكيد للاحتلال وحلفائه من العالم الأصم والأبكم و الأعمى عن جرائم الاحتلال  ان  شعبنا لا زال يمتلك من المخزون النضالي الذي يمكنه من انتزاع حقوقه مهما غلت التضحيات".

وتابعت: إننا "في الجبهة العربية الفلسطينية ونحن نودع شهداء جنين الباسلة فإننا نؤكد أن جرائم الاحتلال لن ترهب شعبنا الذي يؤكد في كل يوم انه مصمم على انتزاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة مهما غلت التضحيات، وان سياسة الاحتلال باستهداف الشباب بشكل عمد ومباشر بهدف القتل لن تزيد شعبنا الا مزيدا من العنفوان والإصرار على تصعيد مقاومته وتصديه للاحتلال وجرائمه".

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