"المقاومة الشعبية" تنعى الشهيدين محمد سامر حوشية وفؤاد محمد عابد

وحيت الحركة رجال المقاومة الأطهار الذين تصدوا لقوات الاحتلال وخاضوا ملحمة بطولية للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.





ودعت "المقاومة الشعبية"، فصائل المقاومة الباسلة في جنين وكل مدن الضفة الى تصعيد العمل المقاوم ووقف الهجمة الغاشمة على أبناء شعبنا الفلسطيني وتلقين العدو دروساً في البطولة والفداء.





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، المواطنين محمد سامر حوشية (22عاماً)، وفؤاد محمد عابد (25 عاماً) ، الذين استشهدا خلال اشتباك مسلح على أرض جنين البطولة أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفر دان فجر اليوم الاثني.