شؤون فلسطينية

"المطران" حنّا: الحكومة الجديدة تكشف الوجه الحقيقي لتوجهات المجتمع الاسرائيلي السياسية

"المطران" حنّا: الحكومة الجديدة تكشف الوجه الحقيقي لتوجهات المجتمع الاسرائيلي السياسية
المطران عطا الله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن "الحكومة الجديدة في إسرائيل إنما تكشف الوجه الحقيقي لتوجهات المجتمع الإسرائيلي السياسية، فهذه الحكومة لم تأتي من فراغ بل هي نتيجة انتخابات أفرزت ما أفرزته ولذلك فإن المشكلة ليست في الحكومة بل في مجتمع إسرائيلي يزداد تطرفًا وكراهية وعداء تجاه الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام".

وأضاف المطران أن "جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف لا يعنينا فهم أحرار فيما يفكرون ويقررون وينتخبون أما نحن الفلسطينيون فما يعنينا هو ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي فنحن لا نراهن على انتخابات إسرائيلية حالية أو قادمة ولا نراهن على حكومات معتدلة كما يصفها البعض ولا نراهن على المجتمع الدولي بل نراهن فقط على أنفسنا وعلى شعبنا فالفلسطينيون جميعا يجب أن يعملوا على قلب رجل واحد من أجل وحدتهم وتعاونهم وتفاعلهم وصمودهم وثباتهم في الدفاع عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".

وتابع "أننا نستنزف وقتنا في تحليل الوضع السياسي في إسرائيل فإن هذا أمر عقيم فالواقع هناك لن يتغير وإذا ما تغير شيء فسوف يكون نحو الأسوأ فلينصب اهتمامنا على ترتيب أوضاعنا الداخلية كفلسطينيين بما في ذلك في مناطق الـ 48 بدلاً من تحليل لماذا كانت نتيجة الانتخابات الإسرائيلية هي ما وصلنا إليه".

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