الجهاد الإسلامي: إرهاب الاحتلال في جنين لن يوقف رد المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، إن "جيش الفاشية الصهيونية يستهل العام الجديد بجريمتي حرب استهدفتا الإنسان الفلسطيني والبيت الذي يعيش فيه".وأضاف سلمي في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "تأتي الجريمتان في كفر دان بمحافظة جنين ، على وقع التهديدات باقتحامات للأقصى التي يقودها وزير الإرهاب والفاشية "ايتمار بن غفير" الذي اتخذ العدوان والإرهاب برنامج عمله الأساس في حكومة فاشية عنوانها الإجرام والعدوان".وأكد أن "الشعب الفلسطيني سيقف صفاً واحداً في مواجهة الشر الصهيوني، وسيكون رد المقاومة على الفاشية والإجرام بالاشتباك الدائم والقتال المستمر، مضيفا: "لا هدم البيوت يرهبنا ولا القتل والعدوان يصرفنا عن مواصلة الطريق نحو الحرية والخلاص من الاحتلال".