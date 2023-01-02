التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين: 234 شهيداً وشهيدة في عام 2022

رام الله - دنيا الوطنقال التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين أن عدد المواطنين الّذين استشهدوا خلال العام 2022 بلغ 234 شهيداً وشهيدة، 173 شهيداً في المحافظات الشمالية (الضفة)، و (56) شهيداً في المحافظات الجنوبية (غزة)، و (5) شهداء في الداخل المُحتل.وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، أن عدد الشهداء الأطفال خلال هذا العام هو 49 شهيداً، فيما بلغ عدد الشهيدات (18) شهيدة، وهذا يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث، هي (29) بالمئة مِنَ العدد الإجمالي للشهداء، وهي النسبة الأعلى منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام (2014).وأوضح أمين عام التجمع أن العام 2022 كان الأكثر دموية في محافظات الضفة، منذ (18) عاماً، أي منذ العام (2004)، وأن عدد الشهداء في الضفة خلال هذا العام كان اكثر من العام الماضي بما نسبته (85) بالمئة.وأضاف: اتضَح مِن خلال عمليات البحث الميداني الّتي أجراها التجمع، أن فئة الشباب كانت هي الأكثر استهدافاً مِن قِبَل الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ مُعدل أعمار الشهداء (22.5) سنة.ونوه صبيحات أن مشاركة المستوطنين في إعدام أبناء شعبنا خلال هذا العام، كانت هي الأعلى منذ (28) عاماً، وتحديداً منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الّتي أرتكبها الإرهابي باروح چولدشتاين بتاريخ (25/2/1994) وراح ضحيتها (29) شهيداً من المصلين في الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، وأن سبب ذلك هو الغطاء السياسي والقانوني الّذي تمنحه قيادة الإحتلال الإسرائيلي، السياسية والعسكرية، للمستوطنين الذين يرتكبون أعمال إجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك بسبب (شرعنة) العديد من المنظمات الإرهابية للمستوطنين، تحت مسمى (مجموعات الحماية) للمستوطنات، بحُجة أن الأجهزة الأمنية الرسمية للإحتلال، لا تقوم، بما يكفي، لحماية المستوطنين والمستوطنات، وما ساعد بذلك هو وصول اليمين المتطرف إلى سُدَّة الحُكْم، خلال السنوات الأخيرة، في دولة الاحتلال.وأكد الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، أنَّ هذا العام شهِد العدد الأعلى لجثامين الشهداء الّتي تم احتجازها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، مُنذُ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.وعلى صعيد أعداد الشهداء على مستوى المحافظات، فقد كانت محافظة جنين هي الأعلى بتقديم الشهداء (56) شهيداً، تليها محافظة نابلس (35) شهيداً، وثُم محافظة رام الله والبيرة (24) شهيداً.وكان التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، قد قام بعمليات البحث الميداني والتدقيق، من خلال فروعه في كافة محافظات الوطن، لكافة حالات الاستشهاد خلال العام 2022، وقام بتعبئة الاستمارات الخاصة بجميع الشهداء الذين استشهدوا بفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 1/1/2022 حتى 31/12/2022.​ وفيما يلي مُلخص التقرير:-1- عدد الشهداء (234)، (كشف بالأسماء في مُلحق رقم 2).2- (173) شهيداً من محافظات الضفة، وهذا يعني ارتفاع عدد الشهداء في محافظات الضفة بنسبة 85%، تقريباً، مقارنة مع العام الماضي.3- (56) شهيداً من محافظات غزة.4- (5) شهداء من الداخل المحتل.5- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاماً) هو (49) شهيداً وشهيدة، أي بنسبة 21%، تقريباً، من العدد الإجمالي.6- عدد الشهيدات الإناث (18) شهيدة، أي بنسبة 8%، تقريباً، من العدد الإجمالي.7- عدد الشهداء الذكور (216) شهيداً، أي بنسبة حوالي 92%، تقريباً، من العدد الإجمالي.8- أصغر الشهداء سناً، الشهيد جميل نجم الدين نجم الدين (4 سنوات) الذي استشهد بتاريخ 6/8/2022، من مخيم جباليا-محافظة الشمال/غزة، وأكبر الشهداء سناً، الشهيد عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من قرية جلجلية- محافظة رام الله والبيرة، استشهد بتاريخ 12/1/2022.9- متوسط أعمار الشهداء هو (22.5) سنة.10- أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر آب/2022، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله (59) شهيداً وشهيدة.11- بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام (24) جثماناً، من أصل (43) جثماناً، (تم تسليم 19 جثماناً) ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى (373) جثماناً، (ملحق رقم 4).12- استشهد داخل سجون الاحتلال خلال هذا العام ثلاثة شهداء ليصل العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة الى (233) شهيداً، (ملحق رقم 5).13- أكثر المحافظات تقديماً للشهداء خلال هذا العام (محافظة جنين- 56 شهيداً)، أعداد الشهداء في كل محافظة في (ملحق رقم 3).14- عدد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الماضية، (ملحق رقم 1):-أ- سنة 2018 (232) شهيداً.ب- سنة 2019 (149) شهيداً.ج- سنة 2020 (49) شهيداً.د- سنة 2021 (355) شهيداً.ه- سنة 2022 (234) شهيداً.ليبلغ بذلك عدد الشهداء خلال السنوات الخمس الأخيرة (1019) شهيداً.و- معدل عام أعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة هو (203) شهداء سنوياً، وهذا يعني ان عدد الشهداء خلال هذا العام، أعلى من المعدل العام خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 15.5%.