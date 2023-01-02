حواتمة يهنئ الأمين العام للحزب الشيوعي البرتغالي بانعقاد مؤتمره الوطني

رام الله - دنيا الوطنبعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برقية إلى باولو ريموندو، الأمين العام للحزب الشيوعي البرتغالي، مهنئاً بانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، وإعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب.وقال حواتمة: باسمي وقيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، نتقدم منكم ومن خلالكم بأحر التهاني والتحايا لكل أعضاء حزبكم الصديق، قيادة وقاعدة، بنجاح أعمال مؤتمركم الوطني، والذي كرس الثقة بانتخابكم أميناً عاماً للجنة المركزية.وأضاف حواتمة: نحن في الجبهة الديمقراطية وعموم أبناء شعبنا، على ثقة عالية بأن حزبكم الصديق بتاريخه النضالي والسياسي، بتجربته ووعيه وإرادته عميقة الجذور، سيبقى ملتزماً اتجاه في نضاله من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها، وكذلك تضامنه الأممي مع قضايا الشعوب المناضلة، ومنها قضية شعبنا الفلسطيني، الذي يناضل من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الاستقلال والعودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وختم حواتمة: مرة أخرى، تمنياتنا لكم رفيقنا العزيز وعموم أبناء حزبكم، بمزيد من التقدم في نضالكم.