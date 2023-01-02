شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: السياسات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية ستؤدي لخروج الأوضاع عن السيطرة

الرئاسة الفلسطينية: السياسات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية ستؤدي لخروج الأوضاع عن السيطرة
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك من خلال  المطالبة بالسماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وتحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، وإعلان "الحق المتساوي" لجميع الأديان في الأقصى، إضافة إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عمليات القتل اليومية المدانة والتي كان آخرها استشهاد شابين في قرية كفر دان، سيكون لها عواقب خطيرة على الجميع.

وأضاف أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن جميع هذه القضايا المعقدة، تؤسس لمرحلة جديدة متوترة ومضطربة، ستكون بلا شك مرحلة تاريخية مختلفة، لذلك على الاحتلال أن يدرك جيداً بأن القدس ستبقى دوماً هي مفتاح الأمن والسلام، وهي الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة اصلاً.

وتابع: أن الاختبار الحقيقي للإدارة الأميركية، هو موقفها من سياسة وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وموقفها من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم 2334، خاصة تصريحات الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن التي تقول إن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وأنها ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". 

وأكد أنه حان الوقت لتحويل هذه الأقوال إلى حقيقة على الأرض قبل فوات الأوان، محذرا من أن مثل هذه السياسات الخطيرة إذا لم يتم وقفها بضغط أميركي جدي، فإن ذلك سيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

الأحمد: نأمل أن تتجاوب (حماس) مع الورقة التي قدمناها لاستئناف الحوار الفلسطيني

الأحمد: نأمل أن تتجاوب (حماس) مع الورقة التي قدمناها لاستئناف الحوار الفلسطيني

وزارة الصحة: فلسطين خالية من (الكوليرا)

وزارة الصحة: فلسطين خالية من (الكوليرا)

غزة &quot;التعليم&quot; تشرع في عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

غزة "التعليم" تشرع في عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

الشيخ: تهديدات بن غفير باقتحام الأقصى تحدٍّ سافر ووقح يتطلب رداً فلسطينياً وعربياً ودولياً

الشيخ: تهديدات بن غفير باقتحام الأقصى تحدٍّ سافر ووقح يتطلب رداً فلسطينياً وعربياً ودولياً

اشتية يدين جريمة الاحتلال في كفر دان ويدعو لتوفير الحماية لشعبنا

اشتية يدين جريمة الاحتلال في كفر دان ويدعو لتوفير الحماية لشعبنا

المالكي: قرار الجمعية العامة إنجاز تاريخي على طريق نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة

المالكي: قرار الجمعية العامة إنجاز تاريخي على طريق نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة

دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي 2023

دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي 2023

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ناصر الدين: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية أي مساس بالأقصى

ناصر الدين: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية أي مساس بالأقصى

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

اشتية يدين جريمة الاحتلال في كفر دان ويدعو لتوفير الحماية لشعبنا

اشتية يدين جريمة الاحتلال في كفر دان ويدعو لتوفير الحماية لشعبنا

دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي 2023

دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي 2023

(حماس): مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا

(حماس): مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا

&quot;الشخصيات المستقلة&quot;: لا جدوى من انطلاقات الفصال باستمرار الانقسام

"الشخصيات المستقلة": لا جدوى من انطلاقات الفصال باستمرار الانقسام

&quot;الخارجية&quot; تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتتابعها مع المحاكم الدولية المختصة

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتتابعها مع المحاكم الدولية المختصة

&quot;الجهاد&quot;: رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

"الجهاد": رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

منوعات

بعد تصوير أسبوعين، تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين، تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

عربي

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

&quot;الخارجية&quot; تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية

"الخارجية" تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية