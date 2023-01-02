شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير

قيادي بـ (حماس) يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه المتطرف بن غفير
الوزير الإسرائيلي بن غفير خلال اقتحامه للأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حماس بالضفة الغربية، نصوح الراميني، أن نية الوزير الإسرائيلي، ايتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى، مساس بعقيدة المسلمين ومشاعر الفلسطينيين وأحرار العالم.

ودعا الراميني الشعب الفلسطيني بالوقوف صفا واحداً في وجه "بن غفير"، الذي يهدد بابتلاع الأرض وهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم وطرد الفلسطينيين، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية، وإنشاء جيش من المقاومين لتحرير المسجد الأقصى وكل فلسطين.

وأضاف: "لا يوجد اليوم أي عذر لأحد، وخاصة لقيادة السلطة في رام الله بالوحدة والتخلي عن عار وجريمة أوسلو التي قسمت الشعب الفلسطيني".

وقال الراميني: إن "تدنيس بن غفير للأقصى يجب أن يكون بداية نهاية هذا الطغيان والظلم الواقع على المسجد منذ سنوات".

وذكر باندلاع انتفاضة الأقصى التي أشعلت الأرض بعد اقتحام "أرئيل شارون" للمسجد المبارك عام 2000.

وأوضح أن "بن غفير" شخصية إجرامية، لا يخف نواياه بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، ويسعى لطرد الفلسطينيين من أرضهم، مشدداً على أن الأمر خطير جداً لأن المستوطنين، لن يتوانوا عن تنفيذ مخططهم ولن يردعهم إلا المقاومة.

ونبه إلى أن عدم تحرك الفلسطينيين، سيسمح للمستوطنين بتنفيذ مخطط  هدم الأقصى الذي أعدوه قبل أكثر من 40 سنة، وأقاموا لأجله 6 مؤتمرات سرا والسابع علنا.

 وقال الراميني إن أهل أراضي عام 48، بما فيها الجليل والطيرة والمثلث لن يصمتوا ولن يتوانوا في الدفاع عن الأقصى، موضحاً أن أهالي الداخل يرابطون ليل نهار في الأقصى، وينطلقون بالحافلات كل يوم لإعماره بالمصلين.

ويعتزم بن غفير خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذ اقتحام للأقصى هو الأول له منذ توليه منصبه كوزير.

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