الأحمد: نأمل أن تتجاوب (حماس) مع الورقة التي قدمناها لاستئناف الحوار الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الإثنين، آخر التطورات الورقة التي قدمتها حركة (فتح) خلال اللقاء الأخير في الجزائر بشأن إتمام ملف المصالحة الفلسطينية.وقال الأحمد في حديث "لإذاعة صوت فلسطين"، إن "هناك تجاوب كبير من الأشقاء في الجزائر على الورقة التي طرحتها الحركة" لافتًا إلى أنها "حددت في مقدمتها آليات مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تنسجم مع برنامج منظمة التحرير وبرنامج إعلان الاستقلال".وتابع الأحمد: إننا "نأمل من حركة حماس أن تعيد النظر في الورقة وتتجاوب لاستئناف الحوار الفلسطيني بقلب وعقل مفتوح لأجل تحقيق أهدافنا".وأكد على ضرورة تنفيذ ما ورد في الورقة من خلال تشكيل حكومة وبسط هذه الحكومة لسلطاتها على كافة مناطق الضفة وغزة وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد".ولفت الأحمد خلال حديثه إلى أن "الجزائر وصفت ورقة فتح بأنها تنسجم مع إعلانها ومع الشرعية الدولية التي نص عليه إعلان الجزائر".