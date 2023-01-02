وزارة الصحة: فلسطين خالية من (الكوليرا)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأن فلسطين لا تزال خالية من مرض (الكوليرا) رغم ارتفاع الأعداد المسجلة في المحيط الدولي والإقليمي.



وقالت الوزارة في تصريح لها: "إن فلسطين لا تزال خالية من الكوليرا، لافتًا إلى أن: "الارتفاع الأخير في حالات الكوليرا إقليمياً ودولياً أدى إلى زيادة حاجتنا جميعاً لاتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على السلامة ومنع تفشي المرض".





رام الله - دنيا الوطن