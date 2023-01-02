الشيخ: تهديدات بن غفير باقتحام الأقصى تحدٍّ سافر ووقح يتطلب رداً فلسطينياً وعربياً ودولياً

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن: "تهديد بن غفير باقتحام الاقصى كوزير أمن هو قمة التحدي السافر والوقح والذي يتطلب ردًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا يتناسب".وتابع الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، الإثنين، أن "هذه الخطوه التي تعتبر باكورة هذه الحكومة وسياساتها الاحتلالية".وأمس الأحد، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، نيّته اقتحام المسجد الأقصى المبارك قريبًا للمرة الأولى منذ توليه منصبه الوزاري خلال الأسبوع المنصرم.