شؤون فلسطينية

دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي2023

دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية تقويمها السنوي "روزنامة مكتبية"، تضمن نبذة عن معركة الصمود في حي الشيخ جراح.

ويشمل التقويم أيضاً على عينة من فتاوى دار الإفتاء الفلسطينية، مع التذكير بمناسبات دينية وتاريخية ورسمية عامة، والاستشهاد بما تيسر من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.

ويحتوي على مواعيد الصلاة الدهري، حسب توقيت المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى عناوين دوائر دار الإفتاء الفلسطينية المنتشرة في محافظات الوطن كافة، علماً أن هذا التقويم يوزع مجاناً.


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