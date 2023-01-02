ليبيا تعلن انضمامها إلى المنظمة العالمية للطاقة (IEF)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، أمس الأحد، انضمامها إلى المنظمة العالمية للطاقة (IEF)، والتي تشكل ملكية دولها أكثر من 90% من النفط العالمي وإمدادات الغاز.وجاء ذلك من خلال بيان نشرته الوزارة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، اليوم الأحد، على ما نقلت "بوابة الوسط" الليبية.وبحسب ما نشره موقع (سبوتنيك) بالعربي، بأن البيان وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة، وذلك "بناء على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية".وبذلك أصبحت ليبيا الدولة رقم 72 في المنظمة العالمية للطاقة، ويضم هذا المنتدى "أكثر من 90‎%‎ من الدول والمنظمات التي تعمل في انتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم".وختم البيان بالقول "ستعمل دولة ليبيا بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات".وليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من بين الدول الأكثر إنتاجا للنفط، ويبلغ إنتاجها الحالي أكثر من مليون 200 ألف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.