تركيا: مصرع ستة أشخاص جرّاء انقلاب حافلة في مدينة ماردين

رام الله - دنيا الوطنلقي ستة أشخاص مصرعهم، إصابة خمسة آخرون، اليوم، جراء انقلاب حافلة صغيرة في مدينة ماردين التركية.وبينت صحيفة (Yeni Şafak) التركية، أن الحادث وقع على طريق ميديات السريع، حيث فقد السائق السيطرة على الحافلة، ما تسبب بانقلابها، وأدى إلى وفاة ستة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين.ووفق ما أعلنه موقع (روسيا اليوم)، بأن الصحيفة أشارت إلى أن ركاب الحافلة هم موظفون من المحافظات المجاورة، وجامعة ماردين، وتم إرسال دوريات الشرطة، والطواقم الطبية، وتم نقل ثلاثة جرحى إلى مستشفيات ميديات، واثنين آخرين إلى ماردين.