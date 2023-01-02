(حماس): مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن:"هدم الاحتلال لمنزلي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد في بلدة كفر دان غرب جنين ، جريمة حرب وسياسة ارهابية نازية، تؤكد حجم عنجهيته وفاشيته".وتابع في تصريح صحفي أن:"مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا المتواصلة، وعدم قدرته على إيقاف المد النضالي المستمر".وأكمل: "الاحتلال بهذه الجريمة، يكرر سياسته في هدم المنازل التي مارسها منذ عشرات السنوات، والتي أثبتت فشلها على الدوام، بل كانت على وقوداً جديداً لثورة شعبنا".