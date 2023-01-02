تونس: إحباط ست عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية التونسية، أنها أحبطت ست عمليات هجرة غير نظامية، الليلة قبل الماضية.وأضافت على لسان الناطق باسم الحرس الوطني التابع للوزارة، حسام الدين الجبابلي، أنه تم إنقاذ 108 مهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه السواحل الأوروبية.وتابع في بيان، أن "وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، تمكنت خلال الليلة الماضية، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).وأوضح أن "قوات الحرس تمكنت من إنقاذ 108 مجتازين (مهاجرين) من بينهم 94 من جنسيات أجنبية مختلفة والبقية تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر".وشهدت تونس خلال الأشهر القليلة الماضية، تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.