(كان): وزارة الجيش تطالب بزيادة استثنائية بمبلغ 10 مليارات شيكل لميزانيتها





ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها، إن "السبب هو تحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية في إيران والتآكل في الميزانية جراء التضخم المالي".





ومن جهتها نقلت (كان) عن مصادر اقتصادية وصفتها بـ "كبيرة" قولها: إن "المطلب مبالغ فيه إلى حد يجعله غير واقعي، خاصة عندما يضاف إلى المطالب الضخمة في الاتفاقيات الائتلافية".









رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية، بأن وزارة الجيش، طالبت بزيادة استثنائية بمبلغ عشرة مليارات شيكل، لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل اثني عشر بالمائة عن الميزانية الراهنة.