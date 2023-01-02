"الشخصيات المستقلة": لا جدوى من انطلاقات الفصال باستمرار الانقسام





رام الله - دنيا الوطنأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع أنه لا جدوى من انطلاقات القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في ظل استمرار الانقسامالبغيض.وأضاف الدكتور ياسر الوادية رئيس التجمع في بيان صحفي: "مع تقديرنا لتضحيات القوى والفصائل الوطنية والإسلامية عبر السنوات الماضية، ولكن من المؤسف استمرار الانقسام منذ عام 2007 حتى عام 2023، ورأى أن هذا يدل على حالة اللامسؤولية في القرار الوطني الفلسطيني.وأكد الوادية أنه من الأفضل والمجدي أن تصرف مئات الآلاف من الدولارات على الفقرات في قطاع غزة والضفة الفلسطينية ومخيمات الشتات، حيث أن المواطن الفلسطيني يدفع ثمن استمرار الانقسام.وطالب الوادية أن تتحمل القوى الفصائل الوطنية الإسلاميةمسؤولياتها، وأن تعمل على إنهاء الانقسام في أسرع وقت ممكن.