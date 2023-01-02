"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتتابعها مع المحاكم الدولية المختصة





تعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري الأمني في التعامل مع شعبنا وقضيته وحقوقه.



وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وارضه ومقدساته، وترى أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي إسرائيل وحكومتها في الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد اية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. تتابع الوزارة جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المختصة بما فيها الجنائية الدولية.



رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الدموي لقرية كفردان غرب جنين، والذي نتج عنه استشهاد الشابين محمد سامر حوشية (21 عاما) والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما)، وإصابة عدد آخر بمن فيهم إصابات خطيرة.