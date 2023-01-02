"الجهاد": رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

علق الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الاثنين على استشهاد شابين برصاص الاحتلال في كفر دان بجنين، وتفجير منازل بالمدينة.





وقال في تصريح صحفي، إن "جيش الفاشية الصهيونية يستهل العام الجديد بجريمتي حرب استهدفتا الانسان الفلسطيني والبيت الذي يعيش فيه".





وأضاف: "تأتي الجريمتان في كفر دان بمحافظة جنين، على وقع التهديدات باقتحامات للأقصى التي يقودها وزير الإرهاب والفاشية ايتمار بن غفير، الذي اتخذ العدوان والإرهاب برنامج عمله الأساسي في حكومة فاشية عنوانها الاجرام والعدوان".





وتابع سلمي: نؤكد أن شعبنا سيقف صفاً واحداً في مواجهة الشر الصهيوني، وسيكون رد مقاومتنا على الفاشية والاجرام بالاشتباك الدائم والقتال المستمر ، فلا هدم البيوت يرهبنا ولا القتل والعدوان يصرفنا عن مواصلة الطريق نحو الحرية والخلاص من الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن