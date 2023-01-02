شؤون فلسطينية

كيف علقت حماس على مهرجان انطلاقة فتح في مدينة غزة؟

كيف علقت حماس على مهرجان انطلاقة فتح في مدينة غزة؟
مهرجان انطلاقة حركة فتح في غزة
خاص دنيا الوطن-هاني الإمام
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على المهرجان الذي أقامته حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في ذكرى انطلاقتها الـ 58 على أرض الكتيبة بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "من الطبيعي أن تقيم حركة فتح مثلها مثل باقي الفصائل الفلسطينية احتفالات في ذكرى انطلاقتها بمدينة غزة".

وأضاف: أن كل الفصائل الفلسطينية أقامت مهرجانات مشابهة وحركة حماس أيضاً كذلك في ذكرى انطلاقتها الـ 35، مشيراً إلى أنه "من المهم في ذكرى انطلاق الفصائل، التأكيد على تمسكها بثوابت شعبنا الفلسطيني، وخيار المقاومة وأهمية اعتماد مسار الوحدة الوطنية".

وقال قاسم: إن "حركة فتح أقامت مهرجان انطلاقتها على أرض الكتيبة، كما فعلت ذلك حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية على نفس المكان لتكون ساحة الكتيبة، ساحة للوحدة الوطنية الفلسطينية".

وتابع المتحدث باسم حركة حماس: "أن هذا أمر نعتز به في حركة حماس، وهو أن قطاع غزة مفتوح للعمل الوطني بكل أشكاله والعمل الوطني العسكري حيث متاح لجميع الفصائل أن يكون لها أجنحة عسكرية وأن يكون إطار جامع لها متمثل في غرفة العمليات المشتركة".

وأضاف قاسم: أيضاً العمل السياسي المتمثل في عمل لجنة المتابعة العليا للفصائل ومن ضمنها مسيرات العودة والهيئة العليا، واليوم أحد أشكال العمل هي إقامة هذه المهرجانات الضخمة وهذا يحسب للجهات الحكومية هنا في قطاع غزة".

وشدد على أن الجهات الحكومية وفرت كل ما يلزم من تأمين المهرجان، وحركة حماس من جانبها شاركت في الاحتفال من خلال وفد من أعضاء المكتب السياسي للحركة".

وأردف قاسم: "نحن نستغل هذه الفرصة لنجدد الدعوة لحركة فتح بأن تلتزم بما تم الاتفاق به سابقاً في اتفاقات المصالحة وأن تتحرك قيادة السلطة بخطوات عملية في ملف المصالحة كما فعلت حماس ولدينا اتفاق الجزائر حتى نسير في هذا المسار".

وأوضح: "كان هذا مطلب واضح من كل الجماهير التي شاركت في كل المهرجانات وهو إنجاز مسار الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة موحدة خاصة وأننا نحن أمام حكومة إسرائيلية متطرفة أكثر فاشية وإرهاب".

وقالت قاسم: "في كل المحطات كانت حماس تقوم بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاز ويشهد ذلك جميع الفصائل والوسطاء الذين تحركوا في ملف المصالحة، حيث قدمنا تنازلات كبيرة في هذا الملف".

وتابع: "تنازلنا عن حقنا في الجهاز التنفيذي بحكم أغلبيتنا في المجلس التشريعي، ورغم ذلك تنازلنا عنه ثم تم تسليم الحكومة وهنا في 2014 للدكتور رامي الحمد الله، ثم سلمت المعابر في عام 2017، بعد حل اللجنة الإدارية وقدمنا خطوات كبيرة في ملف الانتخابات كمدخل للمصالحة، وتنازلنا عن كل شروطنا من أجل أن يتم هذا المسار".

وشدد على أن "كل هذه الخطوات كانت تواجه بمواقف واضح من قبل رئيس السلطة محمود عباس، بشروط غريبة وهي أن تعترف جميع الفصائل بما يسمى الشرعية الدولية وقراراتها وهذا أمر محل خلاف من جميع الفصائل الفلسطينية، ليس فقط من حركة حماس".

وختم المتحدث باسم حركة حماس: "مسار المصالحة ينطلق عندما يقرر رئيس السلطة ذلك ويقرر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويقرر التخلي عن منطق الإقصاء والتفرد لصالح منطق الشراكة". 

أخبار ذات صلة

&quot;الجهاد&quot;: رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

"الجهاد": رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

&quot;المرور&quot; بغزة: أربع إصابات في خمسة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في خمسة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يفجّر منزل الشهيد عبد الرحمن عابد قضاء جنين

الاحتلال يفجّر منزل الشهيد عبد الرحمن عابد قضاء جنين

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الإثنين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

&quot;كهرباء غزة&quot;: فصل خط جباليا بسبب عطل مفاجئ قرب الجدار داخل القطاع

"كهرباء غزة": فصل خط جباليا بسبب عطل مفاجئ قرب الجدار داخل القطاع

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من شدة سرعة الرياح

الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من شدة سرعة الرياح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الشخصيات المستقلة&quot;: لا جدوى من انطلاقات الفصال باستمرار الانقسام

"الشخصيات المستقلة": لا جدوى من انطلاقات الفصال باستمرار الانقسام

&quot;الخارجية&quot; تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتتابعها مع المحاكم الدولية المختصة

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتتابعها مع المحاكم الدولية المختصة

&quot;الجهاد&quot;: رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

"الجهاد": رد مقاومتنا على الفاشية والإجرام سيكون بالاشتباك الدائم والقتال المستمر

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الإثنين

&quot;الدفاع المدني&quot; يحذر من سرعة الرياح يوم الإثنين

"الدفاع المدني" يحذر من سرعة الرياح يوم الإثنين

شاهد: الاحتلال يحاصر منزلي ذوي الشهيدين &quot;عابد&quot; غرب جنين

شاهد: الاحتلال يحاصر منزلي ذوي الشهيدين "عابد" غرب جنين

الرئيس عباس: (فتح) ستبقى محافظة على مبادئها وثوابتها

الرئيس عباس: (فتح) ستبقى محافظة على مبادئها وثوابتها

&quot;بن غفير&quot; يعتزم اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري

"بن غفير" يعتزم اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري

منوعات

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

هلا رشدي تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى يوم 23 يناير

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

محمد حماقى: نفسى أمثل ولكنى أبحث عن تجربة مختلفة أستمتع بها

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين &quot;سوق الكانتو&quot; و&quot;بطن الحوت&quot;

عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت"

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقي يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

ماذا قدم إحسان عبد القدوس للسينما والدراما في ذكرى ميلاده؟

ماذا قدم إحسان عبد القدوس للسينما والدراما في ذكرى ميلاده؟

جينيفر لورانس مع ابنها فى حديقة عامة بلوس أنجلوس

جينيفر لورانس مع ابنها فى حديقة عامة بلوس أنجلوس

عربي

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

وفاة عائلة كاملة في الجزائر بسبب مدفأة

&quot;الخارجية&quot; تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية

"الخارجية" تدين الهجوم على عناصر الأمن بالإسماعيلية

مقتل 6 عسكريين سوريين في هجوم لتنظيم الدولة بحمص

مقتل 6 عسكريين سوريين في هجوم لتنظيم الدولة بحمص

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين