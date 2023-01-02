الاحتلال يفجّر منزل الشهيد عبد الرحمن عابد قضاء جنين

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيي، صباح اليوم، منزل الشهيد عبد الرحمن عابد في بلدة كفردان قضاء مدينة جنين.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفر دان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد إثنين منهما متأثرين بإصابتهما.



كما وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين محمد حوشية (22 عاماً) وفؤاد عابد (25 عاماً) خلال العدوان الإسرائيلي على قرية كفر دان غرب جنين، فجر اليوم الإثنين، فيما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة.



واعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.



ويُشار إلى أن الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد قد استشهدا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.



رام الله - دنيا الوطن