شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، وليلة أمس، ستة مواطنين من محافظة بيت لحم بينهم أربعة عمال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد أحمد عبد ربه، والأسير المحرر محمد أسعد فرج، في العشرينات من العمر، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس قصي رائد محارمة، وسند أحمد عيدة، ومحمد جميل زواهرة، ومؤمن إسماعيل محيسن، من بلدة زعترة شرق بيت لحم، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: مجاهد مبروكة من الجبل الشمالي، وعمر الشامي من منطقة المخفية، وعميد ترياقي من منطقة الاتحاد من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كرم منصور أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنين من مدينة الخليل ومخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عبد المعطي غطاشة (21) من  مخيم الفوار جنوب الخليل، ونور أبو عيشة (35 عاما) من جبل أبو رمان بالخليل، بعد أن فتشت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

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