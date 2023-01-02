بعد استهدافه واستشهاد عسكرييْن.. عودة مطار دمشق الدولي للعمل إثر قصف إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل السورية، عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة، واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتخديم المسافرين كالمعتاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.