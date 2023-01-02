شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفر دان في جنين





وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفر دان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد إثنين منهما متأثرين بإصابتهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.



الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.



وفي مدينة جنين، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين عابد وحوشية على الاكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



ودعا المشاركون في المسيرة أبناء شعبنا إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين محمد حوشية (22 عاماً) وفؤاد عابد (25 عاماً) خلال العدوان الإسرائيلي على قرية كفر دان غرب جنين، فجر اليوم الإثنين، فيما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة.