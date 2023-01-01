شؤون فلسطينية

المالكي يطلع مجلس السفراء العرب في البرازيل على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع مجلس السفراء العرب في البرازيل على آخر التطورات السياسية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، مجلس السفراء العرب في البرازيل على آخر التطورات السياسية.

واستعرض المالكي الأوضاع الصعبة على الساحة الفلسطينية عامة، وتداعيات تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو التي ضمت العديد من الوزراء الفاشيين والعنصريين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي بن غفير، واعلانه عن فتح مكاتب لتهجير الفلسطينيين من القدس، والضفة الغربية، وتهويد الجليل، والنقب.

وحذر من أن المنطقة ستشهد أياما عسيرة نتيجة تبني الحكومة الجديدة سياسة دعم بناء الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل على شرعنة المستوطنات المحيطة بمدينة القدس وضمها لإسرائيل، مستعرضا الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب.

واستعرض المالكي التحرك الفلسطيني على صعيد الامم المتحدة والعمل مع الاشقاء والأصدقاء خلال الأيام الماضية والتصويت الناجح على قرار الجمعية العامة والذي سيرفع لمحكمة العدل الدولية للبت في طبيعة وشرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي يدوم منذ أكثر من خمسة عقود.

وشكر الدول التي صوتت إيجابيا لصالح القرار رغم الضغوطات التي مارستها الادارة الاميركية وبعض الدول الاوروبية على المجموعة الدولية لعدم التصويت والضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن الذهاب الى محكمة العدل الدولية.

كما تناول التحرك الفلسطيني على مستوى وزراء الخارجية العرب من خلال الجامعة العربية عبر تشكيل لجنة وزراية من وزراء الخارجية للتحرك على المستوى الدولي لمساندة القضية الفلسطينية خلال الاشهر القادمة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعبر عن امتنان القيادة الفلسطينية لدعم الاشقاء العرب.

وقام المالكي وأعضاء مجلس السفراء العرب بزراعة شجرة زيتون في حديقة السفارة الفلسطينية بحضور وفد من قيادة الجالية.

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