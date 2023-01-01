لدولة عربية.. أول زيارة دبلوماسية لنتنياهو كرئيس للحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 14) الإسرائيلية عن تفاصيل أول زيارة دبلوماسية سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تولي رئاسة الحكومة الجديدة.وأوضحت القناة، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو سيغادر مطلع الأسبوع المقبل إلى الإمارات، في أول زيارة دبلوماسية له في حكومته الجديدة.وأضافت: "سترافقه زوجته سارة، ورئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي، ووزراء آخرون في الحكومة - وستكون محور زيارته القضية الإيرانية، وتوطيد العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات".