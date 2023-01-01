"كهرباء غزة" تنجز مهمة إنارة على الطريق الساحلي وسط القطاع
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أنجزت مهمة إنارة منطقة واقعة قرب "جسر وادي غزة" على الطريق الساحلي وسط القطاع.
وقالت الشركة في تصريح صحفي: "تمكنت طواقم الشركة اليوم الأحد الموافق 1/1/2023م من انجاز مهمة إنارة المنطقة الواقعة ما بين جسر وادي غزة البحري ومدخل مدينة الاسرى على امتداد شارع الرشيد".
وأضافت: "تأتي هذه المبادرة من كهرباء غزة استجابة لعدد من مطالبات المواطنين في تلك المنطقة واستكمالا لإنجاز الشركة السابق في إنارة شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي".
وأوضحت: "جاءت المبادرة بالتعاون مع بلدية الزهراء للمساهمة فى ايجاد وتوفير بيئة مرورية آمنة ودعم صمود صيادي الأسماك في تلك المنطقة".