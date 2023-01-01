"كهرباء غزة" تنجز مهمة إنارة على الطريق الساحلي وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أنجزت مهمة إنارة منطقة واقعة قرب "جسر وادي غزة" على الطريق الساحلي وسط القطاع.وقالت الشركة في تصريح صحفي: "تمكنت طواقم الشركة اليوم الأحد الموافق 1/1/2023م من انجاز مهمة إنارة المنطقة الواقعة ما بين جسر وادي غزة البحري ومدخل مدينة الاسرى على امتداد شارع الرشيد".وأضافت: "تأتي هذه المبادرة من كهرباء غزة استجابة لعدد من مطالبات المواطنين في تلك المنطقة واستكمالا لإنجاز الشركة السابق في إنارة شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي".وأوضحت: "جاءت المبادرة بالتعاون مع بلدية الزهراء للمساهمة فى ايجاد وتوفير بيئة مرورية آمنة ودعم صمود صيادي الأسماك في تلك المنطقة".