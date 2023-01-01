روسيا تعلن أن ضرباتها الأخيرة على أوكرانيا استهدفت مصانع مسيّرات

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش الروسي أن الضربات التي نفذت على مدن أوكرانية عدة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيّرات بهدف إحباط "هجمات إرهابية" يجري التخطيط لها.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "في 31 ديسمبر 2022، شنّت القوات المسلحة الروسية هجوما جويا دقيقا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجومية مستخدمة لشنّ هجمات إرهابية على روسيا".وأضافت أن "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابية على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت".