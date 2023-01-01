شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في الأرض التي استولى عليها قبل أيام بسلوان

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في الأرض التي استولى عليها قبل أيام بسلوان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل الأرض الحمراء التي استولى عليها قبل أيام في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

 وذكرت مصادر مقدسية أن جرافات الاحتلال ومنذ صباح اليوم الأحد، تجري أعمال تجريف في الأرض الواقعة شمال مسجد عين سلوان.

بالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة شقير في حي واد الربابة بسلوان، وقامت بتفيشه وإرهاب ساكنيه، كما أوقفت الشبان والمركبات ودققت في هويات المواطنين.

وسبق أن أعلنت منظمة "إلعاد" الاستيطانية عبر صفحتها الرسمية بدء الحفريات التهويدية في أرض بركة الحمراء التي تم الاستيلاء عليها بالقوة صباح يوم الثلاثاء الماضي في سلوان، والأرض ذات أهمية استراتيجية (دينيا وجغرافيا وتاريخيا وأثرياً) بمساحة 5 دونمات.

ويدعي المستوطنون استكشاف بركة "حزقيا" من القرن الثامن قبل الميلاد. 

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