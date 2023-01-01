دولي

اتصال هاتفي بين نتنياهو والسيسي .. وهذه تفاصيله

اتصال هاتفي بين نتنياهو والسيسي .. وهذه تفاصيله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي هنأه على تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "أعرب الطرفان عن رغبتهما في دفع العلاقات قدما على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل خاصة وفق تطورات الساحتين الدولية والإقليمية، كما أكدا على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدما، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط".

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