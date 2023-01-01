منصور: العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الخطوة التالية بعد إقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها، بعد أن يبعث الأمين العام للأمم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه.وأضاف منصور في حديث لـ "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل.وأشار إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات.