شؤون فلسطينية

العالول: دعوة الرئيس عباس لحوار وطني رسالة لتكريس موقف موحد لمواجهة الاحتلال

العالول: دعوة الرئيس عباس لحوار وطني رسالة لتكريس موقف موحد لمواجهة الاحتلال
العالول
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، أن حجم المشاركة في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة (فتح) الـ 58 يشكل رسالة للجميع بأن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية والاستقلال.

وأضاف العالول في حديث لـ "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أن شعبنا ملتف حول حركة (فتح) لإكمال مسيرة شعبنا بتحرير أرضه.

وقال العالول: "إن دعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني تشكل رسالة واضحة للكل الفلسطيني لتكريس موقف فلسطين لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه".

وحول تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتبر تصويت الأمم المتحدة على الذهاب لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بالحقير، اعتبر العالول أن تصريحاته غير معقولة وأنها شتم للعالم، وتبين تطرف الحكومة الاسرائيلية ومدى وقاحتها.

وشدد على استمرار العمل الدبلوماسي بالتزامن مع توسيع العمل الشعبي على الأرض، مؤكداً أن مواقف حكومة نتنياهو الفاشية تتجاوز القانون الدولي.

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