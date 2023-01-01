شؤون فلسطينية

"الشرطة المجتمعية" وسط القطاع تنهي خلافات مالية بقيمة 4600 دولار

"الشرطة المجتمعية" وسط القطاع تنهي خلافات مالية بقيمة 4600 دولار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة وسط قطاع غزة، قسم حل النزاعات ثلاثة شكاوى مالية بقيمة " 4600" دولار بين عددٍ من المواطنين.

وقالت الشرطة المجتمعية: " إن الخلاف الأول كان بين اثنين من المواطنين على خلفية دين شرعي بقيمة "2100" دولار، مشيرة أنه جمع الطرفين وحل الخلاف بكتابة تعهد والالتزام بالسداد والتنازل عن الشكوى."

وفي سياق آخر، تمكنت الشرطة المجتمعية في مركز شرطة دير البلح من إنهاء خلاف مالي بقيمة 2000 دولار على خلفية دفعة من شقة سكنية، مبينة أنه تم جمع أطراف الخلاف والاتفاق على آلية للسداد وإعادة المبلغ.

كما أنهى القسم خلافاً آخر بين اثنين من المواطنين على خلفية جمعية بقيمة "510" دولار، وعليه تم جمع الطرفين في مكتب الشرطة المجتمعية وتم الاتفاق وكتابة تعهد والتنازل عن الشكوى.

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