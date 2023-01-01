جبارين: قضية الأسرى أولوية قصوى وستكون عنوان المعركة القادمة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي زاهر جبارين على أن قضية الأسرى أولوية قصوى لدى الحركة، وهي على جدول الأعمال بشكل يومي.وقال جبارين إن "قضية الأسرى وتحرير الأسرى لربما تكون عنوان المعركة القادمة مع الاحتلال".وأضاف: "قرارنا واضح وقطعنا عهدا والتزاما على أنفسنا بالعمل على تحرير أسرانا مهما كلف ذلك من ثمن".وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادًا في إبرام صفقة تبادل أسرى لعدم استجابته للمبادرات التي طرحت برعاية عديد من الأطراف، منهم الأشقاء المصريون والقطريون والأمم المتحدة وغيرهم من الوسطاء.وأردف: "نقول لأسرانا وبكل وضوح إننا نقف اليوم أمام تحدٍ كبير في مسألة الدفاع عنكم وعن تحقيق حريتكم وهي أولوية قصوى لدينا".وتابع: "إن فرض معادلات جديدة في التعامل مع الملف وارد وبكل قوة، ولا تراجع عن السلوك في كل طريق حتى تحريركم من غياهب السجون".