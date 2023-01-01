طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين



ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وحجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.



وأكّدت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبيّنةً أنّه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.





رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين الموافق الثاني من كانون ثاني/ يناير 2023.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2023/1)، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1).