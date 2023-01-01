عثمان لـ "دنيا الوطن": حوّلنا أموال شيكات الشؤون للمالية وننتظر صرفها لمستحقيها
أعلن مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، اليوم الأحد، تحويلهم للأموال المخصصة لشيكات الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية برام الله.
وقال عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الاتحاد الأوروبي قام منذ أسبوعين بتحويل الأموال المخصصة لشيكات الشؤون للمالية برام الله".
وأضاف: إننا ننتظر انتهاء وزارة المالية من استكمال كافة الإجراءات ليتم صرفها لمستحقيها، ومن ثم تقوم الأخيرة بالإعلان عن موعد الصرف كالعادة.
وأكمل عثمان: الموضوع الآن ليس لدينا وإنما لدى مالية رام الله، ودورهم يتم من خلال تحويل الأموال لحساب الوزارة، مشددًا مرة أخرى أن الصرف سيكون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
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