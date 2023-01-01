"الخارجية": تنكر نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن "تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين".واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية.وكان نتنياهو وفي رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار.كما وتفاخر نتنياهو بانكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.