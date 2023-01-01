شؤون فلسطينية

جنين: "الشرطة" تقبض على أحد أبرز تجار المخدرات

جنين: "الشرطة" تقبض على أحد أبرز تجار المخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، وبإسناد من الأمن الوطني على أحد أبرز تجار المخدرات، وضبطت بحوزته قرابة نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة في مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنه ومن خلال متابعة تجار ومروجي المواد المخدرة من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة.

وتابعت: "بعد ورود معلومات للفرع عن حيازة أحدهم لمواد مخدرة في منزله وهو من أصحاب السوابق بالاتجار بهذه المواد".

وأضافت، "على الفور تحركت قوة من الفرع، وبمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني لمكان تواجده  بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة حسب الاصول وتم  القبض على المشتبه فيه وضبطت بحوزته 445.4 غم من مادة يشتبه انها مخدرة من نوع القنب الهندي المصنع، وحبوب الكستازي".

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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