دولي

عضو (كنيست): حكومة نتنياهو ستستمر لهذه المدة وسيتخللها صراعات

عضو (كنيست): حكومة نتنياهو ستستمر لهذه المدة وسيتخللها صراعات
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
صرح عضو (كنيست) إسرائيلي من حزب أزرق- أبيض، زئيف إلكين، اليوم الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تتجاوز الـ 3 أعوامن، وستحتوي على الكثير من المشاكل. 

ووفق إذاعة (103 FM) الإسرائيلية، التي نقلت عن إلكين تصريحاته، فإن التقديرات تشير إلى أن حكومة نتنياهو ستستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، سيتخللها صراعات طوال الوقت.

وعلل إلكين استمرار الحكومة إلى المدة المذكورة لأن مستوى الثقة منخفض للغاية، وبالتالي لن يستطيع نتنياهو التهرب من اتفاقيات الائتلاف، لأنه رهينة لشركائه، لقد تنازل عن أشياء لم يكن ليتنازل عنها أبدًا. 

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