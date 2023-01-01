دولي

قتلى وجرحى بانفجار وقع في محيط مطار عسكري بأفغانستان

قتلى وجرحى بانفجار وقع في محيط مطار عسكري بأفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، التي تديرها حركة طالبان، عبد النافع تاكور، أن انفجاراً وقع أمام المطار العسكري في العاصمة كابول، صباح يوم الأحد، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف تاكور، في تصريحه لوكالة (رويترز): "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابول العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا"، مؤكدا أن التحقيقات جارية.

كذلك، نقلت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم، عن السكان المحليين، سماع دوي انفجار قوي، وقع على بعد نحو 80 متراً من طريق المطار. وسريعاً، أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة، منعاً لمرور المدنيين، وتسهيلاً لوصول سيارات الإسعاف والمدرعات.

وعادت الانفجارات في كابول إلى الواجهة من جديد، حيث أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، منذ أيام، مقتل ثلاثة أشخاص، بانفجار سيارة في إقليم بدخشان، من بينهم قائد شرطة إقليمي، وفق قناة (الميادين). 

أخبار ذات صلة

عضو (كنيست): حكومة نتنياهو ستستمر لهذه المدة وسيتخللها صراعات

عضو (كنيست): حكومة نتنياهو ستستمر لهذه المدة وسيتخللها صراعات

بوتين: لن نسمح بإضعاف بلادنا.. وزيلينسكي: لن نغفر لروسيا غزوها وقصفها

بوتين: لن نسمح بإضعاف بلادنا.. وزيلينسكي: لن نغفر لروسيا غزوها وقصفها

نتنياهو معقباً: قرار الأمم المتحدة الأخير غير ملزم للحكومة الإسرائيلية

نتنياهو معقباً: قرار الأمم المتحدة الأخير غير ملزم للحكومة الإسرائيلية

الصين: علاقاتنا مع روسيا ستحظى بفرصٍ للتطور في 2023

الصين: علاقاتنا مع روسيا ستحظى بفرصٍ للتطور في 2023

خروج خمس دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

خروج خمس دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول &quot;غير الصديقة&quot; من أراضيها

روسيا تنشر شروط انسحاب شركات الدول "غير الصديقة" من أراضيها

خسائر أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية خلال عام 2022

خسائر أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية خلال عام 2022

فرنسا تفرض اختبارات سلبية لفيروس (كورونا) على المسافرين القادمين من الصين

فرنسا تفرض اختبارات سلبية لفيروس (كورونا) على المسافرين القادمين من الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المرور&quot; بغزة: 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

بيت لحم: مستوطنون ينصبون بيتًا متنقلًا

بيت لحم: مستوطنون ينصبون بيتًا متنقلًا

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بأسواق غزة

تفاصيل لقاء المالكي ووزير الخارجية البرازيلي الجديد

تفاصيل لقاء المالكي ووزير الخارجية البرازيلي الجديد

طالع حالة الطقس في فلسطين

طالع حالة الطقس في فلسطين

حلس لـ &quot;استوديو الوطن&quot;: نأمل أن نمارس الديمقراطية الوطنية والتنظيمية خلال 2023

حلس لـ "استوديو الوطن": نأمل أن نمارس الديمقراطية الوطنية والتنظيمية خلال 2023

&quot;فتح&quot;: المشاركة الجماهيرية بذكرى الانطلاقة تؤكد التفاف الشعب حول الحركة

"فتح": المشاركة الجماهيرية بذكرى الانطلاقة تؤكد التفاف الشعب حول الحركة

منوعات

محمد رمضان يقدم أغنيته &quot;على وضعنا&quot; حصرياً في معكم منى الشاذلي

محمد رمضان يقدم أغنيته "على وضعنا" حصرياً في معكم منى الشاذلي

حماقى يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حماقى يفاجئ إسعاد يونس ويعزمها على بيتزا من صنع يديه

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب ببيروت

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

الذكرى التاسعة لرحيل ممدوح الليثي

ماذا قدم إحسان عبد القدوس للسينما والدراما في ذكرى ميلاده؟

ماذا قدم إحسان عبد القدوس للسينما والدراما في ذكرى ميلاده؟

جينيفر لورانس مع ابنها فى حديقة عامة بلوس أنجلوس

جينيفر لورانس مع ابنها فى حديقة عامة بلوس أنجلوس

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل &quot;حضرة العمدة&quot; بطولة روبي

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي

بطريقته الطريفة.. محمد هنيدي يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو للنصر السعودي

بطريقته الطريفة.. محمد هنيدي يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو للنصر السعودي

التعليق الأول من سعد لمجرد بعد حفله في شرم الشيخ

التعليق الأول من سعد لمجرد بعد حفله في شرم الشيخ

أشرف زكي يكشف عن حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف عن حالة عادل إمام الصحية

عربي

مقتل 6 عسكريين سوريين في هجوم لتنظيم الدولة بحمص

مقتل 6 عسكريين سوريين في هجوم لتنظيم الدولة بحمص

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر