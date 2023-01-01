قتلى وجرحى بانفجار وقع في محيط مطار عسكري بأفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، التي تديرها حركة طالبان، عبد النافع تاكور، أن انفجاراً وقع أمام المطار العسكري في العاصمة كابول، صباح يوم الأحد، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.وأضاف تاكور، في تصريحه لوكالة (رويترز): "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابول العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا"، مؤكدا أن التحقيقات جارية.كذلك، نقلت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم، عن السكان المحليين، سماع دوي انفجار قوي، وقع على بعد نحو 80 متراً من طريق المطار. وسريعاً، أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة، منعاً لمرور المدنيين، وتسهيلاً لوصول سيارات الإسعاف والمدرعات.وعادت الانفجارات في كابول إلى الواجهة من جديد، حيث أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، منذ أيام، مقتل ثلاثة أشخاص، بانفجار سيارة في إقليم بدخشان، من بينهم قائد شرطة إقليمي، وفق قناة (الميادين).