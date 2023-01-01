قناة إسرائيلية: السلطة تستعد لردٍ عقابي من إسرائيل ورد فعل مضاد بوقف التنسيق الأمني
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن ثمة استعدادات من قبل الوطنية الفلسطينية لعقاب إسرائيلي، عقب التصويت لصالح قرار أممي بشأن ماهية الاحتلال لأرض فلسطين.
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية التي نقلت استعداد السلطة الفلسطينية لردٍ إسرائيلي عقابًا على التصويت في الأمم المتحدة.
وأضافت القناة: "كذلك السلطة الفلسطينية هددت برد فعل مضاد ألا وهو وقف التنسيق الأمني".
في السياق، قال مسؤول كبير في رام الله لقناة (كان) الإسرائيلية: إن "أبو مازن ليس لديه خيار آخر".
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ويشار إلى أن جمعية الأمم المتحدة صوتت فجر أمس على قرار لصالح فلسطين بشأن تحديد ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.
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